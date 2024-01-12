قناة السويس تعلن تعرض مصر لأضرار بالغة من توترات البحر الأحمر

قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع إن القناة تأثرت بما يحدث من توترات في البحر الأحمر، حيث انخفض العائد الدولاري بنسبة 40% عن العام الماضي في الفترة من 1 لـ 11 يناير.

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وأوضح أنه يوجد 40% تراجعا في عائدات قناة السويس منذ بداية 2024 خلال الفترة من 1 يناير لـ11 يناير 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أنه انخفضت نسبة عبور السفن بنسبة 30%، بواقع 544 سفينة مقارنة بـ 777 سفينة العام الماضي، كما انخفضت الحمولات بنسبة 41%.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، مع الاعلامي خالد أبو بكر إن حركة عبور السفن تراجعت 30 بالمئة في الفترة من الأول من يناير إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.

ونوه رئيس هيئة قناة السويس بأن الممر البديل عبر رأس الرجاء الصالح ليس الممر الآمن لعبور السفن في هذا التوقيت بسبب أحوال الطقس، في ظل طول مدة العبور لنحو أسبوعين من خلال الممر المائي البديل.

وأضاف ربيع أن هذا يمثل عبئا على الخطوط الملاحية، وسلاسل التوريد من بينها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة تقوم بتقديم خدمات عديدة من بينها الترسانات والإصلاح، ولانشات الطوارئ والإسعاف بإلى جانب عمليات التأمين الفني حال وصولها مصر، مضيفا أن قناة السويس الأكثر أمانا كما توفر الوقت والمال.

المصدر: وسائل إعلام مصرية