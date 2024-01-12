"سرايا القدس" تبث مشاهد من عملية تفجير حقل ألغام في خط إمداد للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة (فيديو)

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد من عملية تفجير حقل ألغام بخط إمداد للجيش الإسرائيلي والقوات المساندة، بالإضافة إلى استهداف قوة راجلة جنوب وشرق غزة.

وفي اليوم الـ98 من الحرب في قطاع غزة، تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي مقتل 520 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

وعلى التوازي من ذلك ينذر الهجوم الأمريكي البريطاني الذي شرعت به الدولتان على الحوثيين في اليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

المصدر: RT