الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين تسللوا إلى مستوطنة أدورا قرب الخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل ثلاثة فلسطينيين تسللوا إلى مستوطنة ادورا قرب الخليل بعد قيامهم بإطلاق النار على دورية إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "متابعة للإنذار عن تسلل مخربين إلى بلدة أدورا فالحديث عن قيام مخربين بإطلاق نار نحو قوة عسكرية كانت تقوم بدورية في البلدة، حيث باشرت قوات جيش الدفاع بملاحقة المخربين وبأعمال تمشيط واسعة في المنطقة".

وأضاف: "خلال أعمال التمشيط تم رصد ثلاثة مخربين لتتم تصفيتهم من قبل قوات الأمن، وتواصل قوات الأمن أعمال التمشيط".

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لأسلحة وذخيرة ومعدات قيل إنه تم العثور عليها مع الفلسطينين الثلاثة عند مستوطنة أدورا.

المصدر: RT