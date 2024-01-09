ضباط الجيش الإسرائيلي يحذرون من انتفاضة في الضفة الغربية

ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن قادة الأجهزة الأمنية حذروا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدة مرات في الأيام الأخيرة من أن الضفة الغربية على حافة اندلاع أعمال عنف كبيرة.

وحسب أخبار القناة 12، نقل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وغيره من كبار القادة العسكريين هذه التحذيرات، وقالوا إن إسرائيل تخاطر بفتح جبهة جديدة في الضفة الغربية وسط الحرب ضد حماس في قطاع غزة والاشتباكات المستمرة على الحدود الشمالية مع "حزب الله".

بالإضافة إلى نتنياهو، ذكر التقرير أن الأعضاء الآخرين في حكومة الحرب، وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس، تم تحذيرهم أيضا من احتمال حدوث اضطرابات كبيرة في الضفة الغربية.

وذكر التقرير أن القلق المتزايد يأتي في أعقاب احتجاز إسرائيل مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى رفض السماح لنحو 150 ألف عامل فلسطيني بالعودة إلى وظائفهم في إسرائيل والمستوطنات، مع الإشارة إلى رفض نتنياهو إجراء تصويت في مجلس الوزراء الأمني ​​لإلغاء القرارين، في ظل ضغوط من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف.

ونُقل عن قادة الجيش الإسرائيلي قولهم: "قد ينتهي بنا الأمر إلى انتفاضة ثالثة (في الضفة الغربية) بسبب السخط الناتج عن الصعوبات الاقتصادية وعدم دخول العمال إلى إسرائيل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"