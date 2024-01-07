رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل بحزم على جميع الجبهات وسنقاتل بجد أمام "حزب الله"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن رئيس أركان الجيش أجرى اليوم الأحد تقديرا للموقف في مقر قيادة فرقة الضفة الغربية، بحضور قائد المنطقة الوسطى وقائد الفرقة.

وأجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي حوارا عملياتيا مع قادة الألوية الإقليمية العاملة في المنطقة.

وقال رئيس الأركان: "سيكون عام 2024 حافلا بالتحديات، إذ نخوض الحرب في غزة، وحتى وإن تعذر علي الجزم باستمرار القتال طوال العام، فإن من اليقين أن نكون في حالة حرب في غزة على مدى العام، وسينعكس الأمر على الساحات الأخرى، ومنها بكل تأكيد ساحة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، التي ستبقى في حالة من اليقظة والسعي للقيام باعتداءات إرهابية".

وأضاف: "وبالتالي نتولى المسؤولية عن مدى عرقلة هذه المخططات أو إحباطها. إذا، ما هي وظيفتنا؟ يتوجب علينا إبداء أقصى قدر من الحزم في القتال وعند التصدي للإرهاب ومكافحته أو قتل المخربين، يجب علينا أن نتحلى بالدرجة القصوى من العزيمة مع الحفاظ على القيم والأخلاق".

وتابع هاليفي: "أما بالنسبة لساحة شمال البلاد، فقد قرر حزب الله الدخول في هذه الحرب. وأصبحنا بدورنا نكبده ثمنا متزايدا باستمرار، علما بأنه تكبد أمس خسارة تتمثل بسبعة قتلى وتدمير هدفين مهمين للغاية بالنسبة إليه، وإننا نواصل رفع الثمن الذي يدفعه حزب الله وصولا إلى تحقيق مسؤوليتنا وواجبنا بإعادة سكان شمال البلاد إلى منازلهم ليس غصبا عنهم بل من خلال ضمان شعورهم بالأمن والأمان".

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن "هذه الغاية ستتحقق إما من خلال الضغط المتزايد الذي نمارسه الآن أملا في أن يؤتي ثماره ويولد واقعا مختلفا تماما، وإما من خلال الوصول إلى حرب أخرى".

وأضاف: "إننا [في حال اندلاع حرب] سنتعامل معها بشكل ممتاز، رغم أننا نخوض منذ فترة طويلة القتال ورغم ما نواجهه من تحديات في ساحات كثيرة، سوف نقوم بما يتعين علينا القيام به بشكل ممتاز. تحقيق أهداف الحرب ما زال يتطلب الطريق الطويلة، وعليه سيستغرق الأمر المزيد من الوقت".

وتأتي هذه الزيارة على خلفية إعلان الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، إصابة اثنين من عناصرها إثر عملية دهس عند حاجز "الجيب" ومقتل المنفذ بعد إطلاق النار عليه.

المصدر: RT