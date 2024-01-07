مقتل طفلة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية الدهس بالقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل طفلة فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية "عن طريق الخطأ" خلال إطلاق النار على منفذ عملية دهس على حاجز "الجيب" العسكري شمالي مدينة القدس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "3 فلسطينيين قتلوا خلال تحييد المشتبه في تنفيذه عملية دهس عند حاجز بشمال غرب القدس".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، إصابة اثنين من عناصرها إثر عملية دهس عند حاجز "الجيب" ومقتل المنفذ بعد إطلاق النار عليه.

وقال بيان الشرطة: "إصابة عنصري أمن إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية دهس عند حاجز الجيب شمال القدس وإطلاق النار على المنفذ وتحييده".

ومنذ صباح اليوم الأحد، لقي 8 فلسطينيين مصرعهم في الضفة الغربية اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي وإطلاق نار في مدينتي رام الله وجنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 7، بينما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشهداء السبعة كانوا يجلسون على حافة الرصيف قرب دوار الشهداء جنوب جنين، ولم تكن في المنطقة أي مواجهات، حين أعدمتهم مسيّرة إسرائيلية.

المصدر: RT