إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية دهس في القدس وإطلاق النار على المنفذ (فيديوهات)
RT
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، إصابة اثنين من عناصرها إثر عملية دهس عند حاجز "الجيب" العسكري شمال غرب القدس وإطلاق النار على المنفذ.
وقال بيان الشرطة: "إصابة عنصري أمن إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية دهس عند حاجز الجيب شمال القدس وإطلاق النار على المنفذ وتحييده".
وأفادت مراسلتنا بإصابة طفلة عربية تبلغ من العمر 3 أعوام بنيران الجيش الاسرائيلي خلال إطلاق النار على منفذ عملية الدهس.
يتبع..