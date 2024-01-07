إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية دهس في القدس وإطلاق النار على المنفذ (فيديوهات)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، إصابة اثنين من عناصرها إثر عملية دهس عند حاجز "الجيب" العسكري شمال غرب القدس وإطلاق النار على المنفذ.

وقال بيان الشرطة: "إصابة عنصري أمن إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية دهس عند حاجز الجيب شمال القدس وإطلاق النار على المنفذ وتحييده".

وأفادت مراسلتنا بإصابة طفلة عربية تبلغ من العمر 3 أعوام بنيران الجيش الاسرائيلي خلال إطلاق النار على منفذ عملية الدهس.

يتبع..