المكتب الحكومي بغزة: توقف المولدات الكهربائية عن مستشفى "شهداء الأقصى" بسبب نفاد الوقود (فيديو)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة مساء الجمعة عن انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات الكهربائية عن مستشفى "شهداء الأقصى".

وأكد المكتب أن ذلك ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة وتوقيف الخدمة الصحية بسبب نفاد الوقود.

وأفاد في بيان بأنه يخشى من وفاة مرضى وأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي جميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أي كارثة أو حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانة.

انقطاع الكهرباء وتوقف المولدات الكهربائية بشكل كامل عن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع بسبب نفاذ الوقود pic.twitter.com/9h5wYntJqH — a͠b͠d͠u͠l͠r͠a͠h͠m͠a͠n͠ (@bn55_bass) January 12, 2024

وفي وقت سابق حذر مدير مستشفى "شهداء الأقصى" إياد أبو زاهر، من توقف الخدمة الصحية والطبية في المستشفى بسبب نفاد الوقود.

وقال أبو زاهر: "نحذر من توقف الخدمة الصحية والطبية في مستشفى شهداء الأقصى بسبب نفاد الوقود، منظمة الصحة العالمية أخبرتنا أن الوقود سيدخل المستشفى ظهر الخميس 11 يناير 2024".

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وأضاف: "لم تصل كمية الوقود للمستشفى حتى الآن الجمعة 12 يناير 2024 الساعة 5:20 مساء وباقي نصف ساعة فقط وينفد الوقود تماما من المستشفى".

وأشار أبو زاهر إلى أنه "هناك أطفال ومرضى يتهددهم الموت بسبب توقف المولدات الكهربائية تماما، نطالب دول العالم بالتدخل الفوري لإمداد المستشفيات وخصوصا مستشفى شهداء الأقصى بالوقود قبل الإعلان عن وفاة عشرات المرضى والجرحى والأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة".

وفي اليوم الـ98 من الحرب في قطاع غزة، تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي مقتل 520 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT