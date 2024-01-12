"أنصار الله": الهجوم الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني جاء استجابة لأوامر إسرائيلية

‏أعلن المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" أن الهجوم الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني جاء استجابة لأوامر إسرائيلية بهدف منعه من مساندة الشعب الفلسطيني.

وقال المكتب في بيان: "هذا العدوان الإجرامي على الشعب اليمني ليس له أي مبرر شرعي أو قانوني جاء استجابة لأوامر إسرائيلية تقضي باستهداف الشعب اليمني بهدف منعه من مساندة الشعب الفلسطيني".

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وأضاف: "هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلد وتجاوزا للقوانين والأعراف الدولية".

وأكد أن "العدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني لن يحقق للعدو أي نتيجة ولن يستطيع إثناء الشعب اليمني عن مواصلة دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "العدوان الأمريكي البريطاني لن يبقى دون رد وعقاب وعلى دول العدوان أن تتحمل كافة النتائج والآثار المترتبة على هذا العدوان".

وأشاد "بمواقف الدول والأحزاب والحركات التي رفضت العدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني".

وتابع: "نؤكد استمرار وثبات موقف الشعب اليمني في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي".

المصدر: RT