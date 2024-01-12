مهدي المشاط: العدوان الأمريكي الإسرائيلي والبريطاني على اليمن غير مبرر وسيدفعون الثمن باهظا

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثي، المشير الركن مهدي المشاط، إن "العدوان الأمريكي الإسرائيلي والبريطاني على اليمن عدوان إجرامي غاشم وغير مبرر وانتهاك سافر لكل القوانين".

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنهم سيدفعون الثمن باهظا.

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وصرح المشاط بأن "الدم اليمني غال والثأر لا يبيت"، لافتا إلى أن "العدوان الأمريكي الإسرائيلي والبريطاني المجرم لن يثني اليمن عن موقفه المساند والداعم لفلسطين".

وأفاد بأن "السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة مستمر مهما كان العدوان الأمريكي الإسرائيلي والبريطاني على الشعب اليمني".

وأضاف مهدي المشاط: "نقول لإخواننا في فلسطين وأهلنا في غزة إن دماءنا ليست أغلى من دمائكم، ونحن مرتاحو الضمير أننا مشاركون لكم فعليا، وأن فلسطين لا تقصف وحدها، ونؤكد أن فلسطين بعد اليوم لن تكون في المعركة لوحدها".

وجدد المشاط التأكيد على أن "الملاحة الدولية في البحرين العربي والأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

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وحمل المشاط واشنطن ولندن مسؤولية عسكرة الملاحة الدولية، حيث قال "سنثبت للأمريكي والبريطاني أن اليمن مقبرة للغزاة".

وذكر أن الحل يكمن "في وقف العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على الأشقاء في غزة وليس بالعدوان على اليمن".

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

هذا، وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية الجمعة أن "كل المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافا مشروعة ردا على عدوانهما المباشر والمعلن فجر اليوم على اليمن".

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وأصدر المجلس السياسي الأعلى في اليمن بيانا أكد فيه أن "ما تعرض له اليمن، فجر اليوم، عدوان غير مشروع ولا مبرر ومخالف لكل القوانين الدولية والمهدد الحقيقي للسلام والأمن الدوليين".

واعتبر المجلس السياسي الأعلى أن "العدوان امتداد للاستهداف الأمريكي الغادر للقوات البحرية اليمنية وللعدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني على أهل غزة، وللعدوان الذي يشن على اليمن منذ مارس 2015 وهو في الوقت ذاته سلوك وقح وفج مدان ومرفوض".

وقال المجلس السياسي إن "الرد اليمني مشروع، وأن على الأمريكي والبريطاني عدم الاعتقاد بأنهما سيفلتان من عقاب قواتنا المسلحة".

وأشار إلى أن "كل المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية ردا على عدوانهم المباشر والمعلن على الجمهورية اليمنية".

المصدر: وكالة "سبأ"