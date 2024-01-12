إيران حول الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن: عمل تعسفي وانتهاك لسيادة اليمن

دانت طهران بشدة الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة على عدة مدن يمنية، واعتبرتها عملا تعسفيا وانتهاكا واضحا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان عبر "تلغرام" إن هذه الهجمات تأتي تماشيا مع استمرار "الدعم الكامل من الولايات المتحدة وبريطانيا طوال المائة يوم الماضية لجرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والمواطنين المضطهدين في ظل الحصار الكامل على غزة".

وشدد كنعاني على أن هذه الهجمات التعسفية، التي وصفها بأنها تنتهك كذلك القوانين والأنظمة الدولية، لن تؤدي إلا لتفاقم حالة من انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف: "بينما يواصل النظام الصهيوني هجماته وجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين، تحاول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لفت انتباه شعوب العالم عن جرائم هذا النظام المزيف والإجرامي والمعتدي، من خلال توسيع مظلة الدعم للكيان الصهيوني..".

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وأعرب كنعاني عن قلقه إزاء عواقب تكرار مثل هذه الهجمات التعسفية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مطالبا المجتمع الدولي بمنع انتشار رقعة الحرب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة من خلال "ردود أفعال وإجراءات مسؤولة".

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أنها "نفذت، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، ضربات مشتركة على أهداف الحوثيين لإضعاف قدرتها على الاستمرار بهجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر".

المصدر: وزارة الخارجية الإيرانية