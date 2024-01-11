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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ97 وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ97 وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية
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دخلت الحرب في قطاع غزة الخميس يومها الـ97 حيث تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور فيما تبدأ اليوم محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة بغزة أمام محكمة العدل الدولية.

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تطورات الحرب على غزة وتداعياتها في يومها الـ96
تطورات الحرب على غزة وتداعياتها في يومها الـ96

يتبع..

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