لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ97 وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية

دخلت الحرب في قطاع غزة الخميس يومها الـ97 حيث تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور فيما تبدأ اليوم محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة بغزة أمام محكمة العدل الدولية.

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يتبع..