لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ97 وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية
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دخلت الحرب في قطاع غزة الخميس يومها الـ97 حيث تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور فيما تبدأ اليوم محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة بغزة أمام محكمة العدل الدولية.
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يتبع..