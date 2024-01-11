 
مباشر

نتنياهو: صراخ نفاق جنوب إفريقيا يصل إلى السماء (فيديو)

أخبار العالم

نتنياهو: صراخ نفاق جنوب إفريقيا يصل إلى السماء (فيديو)
RT
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wri0

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أولى جلسات محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، إن "صراخ نفاق جنوب إفريقيا يبلغ عنان السماء".

وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب "تحارب الإبادة الجماعية"، وذلك في أول تعقيب يصدر عنه بعد أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في طلب جنوب إفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

إقرأ المزيد
مع بدء جلسات محاكمة تل أبيب في لاهاي.. شركات دعاية هولندية ترفض نشر إعلانات إسرائيلية
مع بدء جلسات محاكمة تل أبيب في لاهاي.. شركات دعاية هولندية ترفض نشر إعلانات إسرائيلية

وأضاف نتنياهو "لقد رأينا اليوم مرة أخرى عالما مقلوبا، فإسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما هي تحارب الإبادة الجماعية".

وصرح بأن "إسرائيل تحارب مخربين قتلة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية"، مردفا بالقول "منظمة إرهابية ارتكبت أفظع جريمة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة والآن هناك من يدافع عنها باسم المحرقة.. أية وقاحة هذه.. عالم مقلوب".

وذكر أن "الجيش الإسرائيلي الذي يفعل كل شيء لتجنب إيذاء غير المتورطين، هو الذي يتهمه ممثلو الوحوش بالإبادة الجماعية".

وتابع قائلا "إن نفاق جنوب إفريقيا صارخ حتى السماء.. أين كانت جنوب إفريقيا عندما قتل الملايين من الناس ونزحوا من ديارهم في سوريا واليمن ومن قبل من؟ من شركاء حماس.. عالم مقلوب".

وتابع نتنياهو "نحن نعرف أين نحن، سنواصل محاربة المخربين، وسنواصل صدَّ الأكاذيب، وسنواصل الحفاظ على حقنا في الدفاع عن أنفسنا وتأمين مستقبلنا، حتى النصر المطلق".

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي اختتمت الخميس جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار أمر مؤقت عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ97 حيث تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور.

المصدر: RT + وسائل إعلام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا