نتنياهو: صراخ نفاق جنوب إفريقيا يصل إلى السماء (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أولى جلسات محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، إن "صراخ نفاق جنوب إفريقيا يبلغ عنان السماء".

وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب "تحارب الإبادة الجماعية"، وذلك في أول تعقيب يصدر عنه بعد أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في طلب جنوب إفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وأضاف نتنياهو "لقد رأينا اليوم مرة أخرى عالما مقلوبا، فإسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما هي تحارب الإبادة الجماعية".

وصرح بأن "إسرائيل تحارب مخربين قتلة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية"، مردفا بالقول "منظمة إرهابية ارتكبت أفظع جريمة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة والآن هناك من يدافع عنها باسم المحرقة.. أية وقاحة هذه.. عالم مقلوب".

وذكر أن "الجيش الإسرائيلي الذي يفعل كل شيء لتجنب إيذاء غير المتورطين، هو الذي يتهمه ممثلو الوحوش بالإبادة الجماعية".

وتابع قائلا "إن نفاق جنوب إفريقيا صارخ حتى السماء.. أين كانت جنوب إفريقيا عندما قتل الملايين من الناس ونزحوا من ديارهم في سوريا واليمن ومن قبل من؟ من شركاء حماس.. عالم مقلوب".

وتابع نتنياهو "نحن نعرف أين نحن، سنواصل محاربة المخربين، وسنواصل صدَّ الأكاذيب، وسنواصل الحفاظ على حقنا في الدفاع عن أنفسنا وتأمين مستقبلنا، حتى النصر المطلق".

הצביעות זועקת לשמיים אבל אנחנו ממשיכים להילחם נגד המחבלים ונגד השקרים. pic.twitter.com/wFEBCLqYw1 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 11, 2024

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي اختتمت الخميس جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار أمر مؤقت عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ97 حيث تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور.

المصدر: RT + وسائل إعلام