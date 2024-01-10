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تطورات الحرب على غزة وتداعياتها في يومها الـ96

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تطورات الحرب على غزة وتداعياتها في يومها الـ96
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دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ96 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية، واحتدام التوتر في الضفة الغربية.

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