صحيفة: تزايد المحتجين وسط موظفي البيت البيض ووزارة الخارجية ضد دعم إسرائيل

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن موظفي البيت الأبيض ووزارة الخارجية بدأوا ينشرون رسائل مجهولة المصدر في كثير من الأحيان احتجاجا على الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" في تقرير اليوم الأربعاء، "في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، أدى الدعم المستمر للرئيس جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ظهور سلسلة من الرسائل المجهولة من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو مسؤولي حملة بايدن".

وأكدت الصحيفة أنه "في السنوات السابقة، نادرا ما حاول موظفو البيت الأبيض التأثير على قيادتهم من خلال إثارة خلافات داخلية علنية بشأن القضايا ذات الأهمية الأساسية للإدارة".

وقالت أن "هناك الآن شعوراً في البيت الأبيض بأن الثقافة قد تغيرت بشكل لا رجعة فيه".

وأوضحت أن "ما يسبب عادة معظم الاستياء بين المساعدين هو الاهتمام الصحفي المفرط برسائل النقد المجهولة المصدر مقارنة بالدعم العام لسياسات الرئيس".

وأشارت إلى أنه خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حدثت بانتظام "تسريبات غير مصرح بها" من المسؤولين.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكدت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، دعمها اللامحدود لإسرائيل، وفيما نددت منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى بالوضع الكارثي في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، استخدمت واشنطن حق النقص الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على القطاع.

وفي آخر حصيلة لضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ 96 يوما، بلغ عدد القتلى 23357 قتيلا، والجرحى إلى 59.410.

المصدر: وكالات