صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 23357 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23357 قتيلا، والجرحى إلى 59.410 منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 14 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 147 قتيلا و243 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف المتحدث باسم الصحة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لم تتمكن حتى اللحظة من انتشال جيمع القتلى من تحت الأنقاض، فلا يزال يتعذر الوصول إلى الكثيرين بسبب استمرار القصف وشح المعدات اللازمة.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ96 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية، واحتدام التوتر في الضفة الغربية.

المصدر: RT