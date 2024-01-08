غاضبون يقاطعون بايدن هو يلقي كلمة بسبب الحرب على غزة والأخير يرد (فيديو)

قاطع عدد من المحتجين الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يلقي كلمة في ولاية كارولينا الجنوبية، هاتفين بوقف الحرب على قطاع غزة.

كذلك غادر عدد من المتظاهرين القاعة وسط هتافات داعمة لفلسطين ومطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة ما أجبر بايدن على التوقف قبل أن يشكر الحاضرين ويقول: "أتفهم صبرهم وأعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحملهم على الحد (من العملية العسكرية) بشكل ملحوظ والخروج من غزة"

WATCH: Joe Biden turns his back on Israel after pro-Hamas protesters interrupt his speech:



"I understand their passion and I've been quietly working with the Israeli government to get them to reduce and significantly get out of Gaza"



pic.twitter.com/a1ggiEjZCl — Steve Guest (@SteveGuest) January 8, 2024

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة استخدمت في وقت سابق حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.

كذلك أعلنت الإدارة الأمريكية منذ بداية الحرب في بداية أكتوبر الماضي عن وقوفها إلى جانب إسرائيل ودعمها لها عل جميع المستويات كما عززت تواجدها العسكري في الشرق الأوسط تحسبا لأي طارئ.

المصدر: RT