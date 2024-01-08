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غاضبون يقاطعون بايدن هو يلقي كلمة بسبب الحرب على غزة والأخير يرد (فيديو)

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غاضبون يقاطعون بايدن هو يلقي كلمة بسبب الحرب على غزة والأخير يرد (فيديو)
Sputnik
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قاطع عدد من المحتجين الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يلقي كلمة في ولاية كارولينا الجنوبية، هاتفين بوقف الحرب على قطاع غزة.

كذلك غادر عدد من المتظاهرين القاعة وسط هتافات داعمة لفلسطين ومطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة ما أجبر بايدن على التوقف قبل أن يشكر الحاضرين ويقول: "أتفهم صبرهم وأعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحملهم على الحد (من العملية العسكرية) بشكل ملحوظ والخروج من غزة"

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة استخدمت في وقت سابق حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.

كذلك أعلنت الإدارة الأمريكية منذ بداية الحرب في بداية أكتوبر الماضي عن وقوفها إلى جانب إسرائيل ودعمها لها عل جميع المستويات كما عززت تواجدها العسكري في الشرق الأوسط تحسبا لأي طارئ.

المصدر: RT

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