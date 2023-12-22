غوتيريش: ما يحدث في غزة لم نشهد له مثيلا وإسرائيل تعيق وصول المساعدات إلى غزة

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عمليات إسرائيل العسكرية تعرقل وصول المساعدات لقطاع غزة، مبينا أن ما يحدث هناك لم نشهد له مثيلا "ويجب أن تتوقف الحرب لإيصال المساعدات".

وقال غوتيريش اليوم الجمعة خلال جلسة تصويت في مجلس الأمن الدولي حول قرارات تخص الصراع الدائر في غزة "إن ما يحدث في غزة لم نشهد له مثيلا ويجب أن تتوقف الحرب لإيصال المساعدات".

وأضاف: "انتظرنا 70 يوما من أجل الحصول على موافقة إسرائيل في فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات". موضحا أن وقف إطلاق النار لغايات إنسانية هو السبيل الوحيد لوقف المعاناة.

وفي سياق متصل، عبّر امين عام الأمم المتحدة عن استيائه الشديد من تصريحات مسؤولين إسرائيليين وهم يشككون بحل الدولتين.

وتابع أن الأمور لا تحدث بحسب ما نأمل أن تكون "وكنت آمل أن يحدث شيء عندما طالبت بتفعيل المادة 99".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى قبل قليل قرارا يطالب إسرائيل و"حماس" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.

واعتمد المجلس القرار رقم 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها بموافقة 13 عضوا في المجلس، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

بموازاة ذلك، أفشلت الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض "الفيتو"، تعديلا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة اقترحته روسيا، وذلك على القرار المذكور الداعي لتوسيع تسليم المساعدات في غزة.

المصدر: RT