بن غفير يوجه رسالة لبلينكن!

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الآليات التي يتوجب من خلالها مخاطبة حركة "حماس".

وانتقد بن غفير بلينكن عبر منصة "إكس" حيث كتب: "سيادة الوزير بلينكن، هذا ليس الوقت المناسب للتحدث بهدوء مع "حماس"، وقد حان الوقت لاستخدام العصا الغليظة".

Mr. Secretary Blinken, it’s not the time to speak softly with Hamas, it’s time to use that big stick. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 9, 2024

ولم يوضح بن غفير مقصده بهذه التدوينة المقتضبة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد أفادت في وقت سابق بأن بلينكن يتوقع "أن يسمع تصريحات واضحة من القيادة السياسية الإسرائيلية تفيد بعدم وجود نية لتهجير سكان قطاع غزة أو السماح ببناء مستوطنات على أراضيه".

كما بحث وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته إلى إسرائيل "اليوم التالي للحرب" في قطاع غزة و"الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتقليص عدد الضحايا المدنيين في القطاع، وزيادة المساعدات الإنسانية، وإنهاء العملية البرية الموسعة"، وفق الصحيفة.

يذكر أن بلينكن وصل إلى إسرائيل قادما من السعودية ضمن جولته الشرق أوسطية التي استهلها قبل أيام بتركيا ثم إلى اليونان والأردن وقطر والإمارات.

المصدر: RT