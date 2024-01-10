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بن غفير يوجه رسالة لبلينكن!

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بن غفير يوجه رسالة لبلينكن!
AP
وزير الارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الآليات التي يتوجب من خلالها مخاطبة حركة "حماس".

وانتقد بن غفير بلينكن عبر منصة "إكس" حيث كتب: "سيادة الوزير بلينكن، هذا ليس الوقت المناسب للتحدث بهدوء مع "حماس"، وقد حان الوقت لاستخدام العصا الغليظة".

ولم يوضح بن غفير مقصده بهذه التدوينة المقتضبة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد أفادت في وقت سابق بأن بلينكن يتوقع "أن يسمع تصريحات واضحة من القيادة السياسية الإسرائيلية تفيد بعدم وجود نية لتهجير سكان قطاع غزة أو السماح ببناء مستوطنات على أراضيه".

كما بحث وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته إلى إسرائيل "اليوم التالي للحرب" في قطاع غزة و"الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتقليص عدد الضحايا المدنيين في القطاع، وزيادة المساعدات الإنسانية، وإنهاء العملية البرية الموسعة"، وفق الصحيفة.

يذكر أن بلينكن وصل إلى إسرائيل قادما من السعودية ضمن جولته الشرق أوسطية التي استهلها قبل أيام بتركيا ثم إلى اليونان والأردن وقطر والإمارات.

المصدر: RT

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