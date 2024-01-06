بلينكن يلتقي زعيمي تركيا واليونان في إطار محاولته منع اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زعيمي تركيا واليونان، في أولى محطات مهمته الدبلوماسية الأحدث في الشرق الأوسط في خضم تزايد المخاوف من أن حرب إسرائيل على غزة قد تتوسع.

وفي إطار جولة تستغرق أسبوعا وتهدف إلى تخفيف التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في غزة، التقى بلينكن اليوم السبت، بزعماء تركيا واليونان.

واستهل بلينكن محادثاته بالاجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان في اسطنبول.

في هذا السياق، قالت وزارة الخارجية التركية إن الوزيرين ناقشا الحرب في غزة والأزمة الإنسانية وعملية تصديق تركيا لطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتأتي جولة بلينكن، وهي الرابعة من نوعها خلال ثلاثة أشهر، في حين فرضت التطورات في لبنان وشمال إسرائيل والبحر الأحمر والعراق ضغوطا شديدة على ما كان بمثابة حملة أمريكية ناجحة بشكل متواضع لمنع اندلاع صراع إقليمي في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأجرى بلينكن محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان في إسطنبول حول ما يمكن أن تفعله تركيا وآخرون لممارسة النفوذ، خاصة على إيران ووكلائها لتخفيف حدة التوترات وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والبدء في التخطيط لإعادة الإعمار والحكم في غزة ما بعد الحرب، حيث تحول معظم الأراضي إلى أنقاض بسبب القصف الإسرائيلي.

كما توقف بلينكن في وقت لاحق في خانيا، وهي مدينة ساحلية على جزيرة كريت في البحر المتوسط، لمقابلة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقر إقامته.

المصدر: أ ب