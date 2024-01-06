صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 22722

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22722 قتيلا، والجرحى إلى 58166 منذ الـ7 من أكتوبر.

وأشارت الوزارة إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 122 قتيلا و256 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولفت المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة مؤخرا بأن 70% من ضحايا القصف الإسرائيلي من الأطفال والنساء إلى جانب مقتل 263 فردا من الكوادر الطبية، واعتقال 99 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.

وأفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم السبت، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ92، حيث يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

المصدر: RT