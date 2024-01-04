صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 22438

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22438 قتيلا، والجرحى إلى 57614 منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 125 قتيلا و318 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولفت القدرة إلى أن 70% من ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع هم من الأطفال والنساء، إلى جانب مقتل 263 فردا من الكوادر الطبية، واعتقال 99 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تعمدت استهداف 150 مؤسسة صحية، ما أسفر عن خروج 30 مشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في كافة مناطق قطاع غزة، وتدمير 121 سيارة إسعاف.

وطالب المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب قطاع غزة وتأمين وصول الجرحى والمرضى إليها وضمان عدم تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي فيها.

كما طالب المؤسسات الدولية بإرسال الفرق الطبية والمشافي الميدانية وضمان وصولها الى كافة مناطق قطاع غزة لإنقاذ آلاف الجرحى.

وأشار إلى أن أكثر من 1.9 مليون نازح يتعرضون للمجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية وانعدام المأوى والماء والطعام والدواء، محذرا من كارثة صحية وإنسانية في مدينة رفح بعد نزوح أكثر من نصف سكان القطاع إليها في ظروف قاسية من انهيار الخدمات الصحية والبيئية وعدم توفر أدنى المقومات المعيشية.

وطالب المؤسسات الأممية بإيجاد آليات فاعلة تضمن قيامها بمهامها الإنسانية المطلوبة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية والبيئية في مراكز الإيواء وتوفير الرعاية الصحية والطعام المناسب للأطفال والسيدات الحوامل والمرضى المزمنين فيها.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ90، حيث يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

المصدر: RT