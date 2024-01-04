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تطورات الحرب على غزة وتداعياتها في يومها الـ90

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تطورات الحرب على غزة وتداعياتها في يومها الـ90
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مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ90 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري بالتصعيد.

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