بريطانيا.. اعتقال رجل وامرأة بتهمة إحراق مكتب نائب مؤيد لإسرائيل

أوقفت الشرطة البريطانية امرأة ورجلا ضالعين في إضرام النار بمكتب انتخابي لنائب عن حزب المحافظين مؤيد لإسرائيل.

ووجهت إلى بول هاروود (42 عاما) وزارا كاسوري (32 عاما) تهمة الحرق المتعمد فيما يتعلق بحريق في في مكتب دائرة شمال لندن الانتخابية للنائب المحافظ مايك فرير عشية عيد الميلاد.

كما تم اتهامهما فيما يتعلق بالحريق الذي اندلع في الجزء الخلفي من أحد المطاعم في وقت لاحق من نفس الليلة.

🚨A close up of the damage done to MP Mike Freer’s constituency office in Finchley. Workman now on the scene repairing the damage caused by the fire. The building has been cleared safe. Mike Freer has spoken about fearing for his life due to his support of Finchley and Golders… pic.twitter.com/BwjI9PTizE — Inc.Monocle (@IncMonocle) December 28, 2023

وجاء في بيان صادر عن شرطة العاصمة: "تم القبض على بول هاروود، وزارا كاسوري وكلاهما ليس لهما عنوان ثابت، يوم الأربعاء 3 يناير ووجهت إليهما تهمة الحرق العمد، وتهمة إحراق متعمد فيما يتعلق بحريق في الجزء الخلفي من مطعم في Long Lane، N3 في حوالي الساعة 11 مساءً من نفس الليلة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في أي من الحادثتين".

وأضاف: "من المقرر أن يمثل كلاهما أمام محكمة ويليسدن اليوم الخميس 4 يناير".

Two people have been charged in connection with a fire in a shed at MP Mike Freer's office in North Finchley on 24 Dec.



They have also been charged in relation to fire at a restaurant in Finchley on the same night.



We are aware of local community concern about the incident:… — Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 4, 2024

المصدر: "ديلي ميل"