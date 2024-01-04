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بريطانيا.. اعتقال رجل وامرأة بتهمة إحراق مكتب نائب مؤيد لإسرائيل

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بريطانيا.. اعتقال رجل وامرأة بتهمة إحراق مكتب نائب مؤيد لإسرائيل
النائب المحافظ مايك فرير
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أوقفت الشرطة البريطانية امرأة ورجلا ضالعين في إضرام النار بمكتب انتخابي لنائب عن حزب المحافظين مؤيد لإسرائيل.

ووجهت إلى بول هاروود (42 عاما) وزارا كاسوري (32 عاما) تهمة الحرق المتعمد فيما يتعلق بحريق في في مكتب دائرة شمال لندن الانتخابية للنائب المحافظ مايك فرير عشية عيد الميلاد.

كما تم اتهامهما فيما يتعلق بالحريق الذي اندلع في الجزء الخلفي من أحد المطاعم في وقت لاحق من نفس الليلة.

وجاء في بيان صادر عن شرطة العاصمة: "تم القبض على بول هاروود، وزارا كاسوري وكلاهما ليس لهما عنوان ثابت، يوم الأربعاء 3 يناير ووجهت إليهما تهمة الحرق العمد، وتهمة إحراق متعمد فيما يتعلق بحريق في الجزء الخلفي من مطعم في Long Lane، N3 في حوالي الساعة 11 مساءً من نفس الليلة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في أي من الحادثتين".

وأضاف: "من المقرر أن يمثل كلاهما أمام محكمة ويليسدن اليوم الخميس 4 يناير".

المصدر: "ديلي ميل"

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