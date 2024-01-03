مسؤول أمريكي يشبّه تفجيري إيران بهجمات تنظيم "داعش" الإرهابية

أعلن مسؤول أمريكي أن التفجيرين المتزامنين اللذين أوقعا أكثر من مئة قتيل في جنوب إيران الأربعاء يبدوان هجومين إرهابيين من أمثال تلك التي كان يشنها في العادة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحافيين طالبا عدم نشر اسمه إن "الأمر يبدو وكأنه هجوم إرهابي من أمثال تلك التي شنها في الماضي تنظيم "داعش"، وهذا هو افتراضنا في الوقت الحالي".

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وتوعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين الإرهابيين بالعقاب. وقال: "كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة سينال عقابه، وعلى هؤلاء أن يعلموا أن هذه المأساة سيعقبها رد حاسم".

وأعلنت الحكومة الإيرانية يوم 4 يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان.

وقتل أكثر من 100 شخص جراء انفجارين وقعا بفارق دقائق في جنوب إيران واستهدفا حشودا كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لمقتل اللواء قاسم سليماني بضربة أميركية.

المصدر: ا ف ب