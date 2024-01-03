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إيران تعلن الحداد على ضحايا التفجيرات قرب مرقد سليماني في كرمان

أخبار العالم

إيران تعلن الحداد على ضحايا التفجيرات قرب مرقد سليماني في كرمان
AP
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أعلنت الحكومة الإيرانية يوم 4 يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان، وفقا لوكالة "إرنا"

ووفقا لآخر الإحصائيات فقد قتل 103 أشخاص وجرح 173 آخرين في التفجيرات الإرهابية اليوم الأربعاء تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني ورفاقه في مطار العاصمة العراقية بغداد عام 2019.

وأكدت هيئة الطوارئ الإيرانية أن التفجيرات في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.

المصدر: تاس

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