بوتين يعزي القيادة الإيرانية في ضحايا انفجاري كرمان

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، عن خالص تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الهجمات الإرهابية بمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعرب عن تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الانفجارين اللذين وقعا قرب مرقد القائد الراحل لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد، مؤكدا إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله.

وأورد موقع الكرملين برقية تعزية أرسلها الرئيس بوتين إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جاء فيها: "عزيزي السيد خامنئي، عزيزي السيد رئيسي، أرجو أن تتقبلا تعازيّ الحارة بخصوص التداعيات المأساوية للهجوم الإرهابي في مدينة كرمان".

وأضاف: "قتل المدنيين الذين زاروا المقبرة أمر صادم في قسوته واستهتاره. أرجو أن تنقلا عبارات التعاطف والمساندة لعائلات وأصدقاء الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأكد بوتين في برقيته، على إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله، مشددا على "التزامها بمحاربة هذا الشر بلا هوادة".

هذا وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن التفجيرات في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.

وقتل وأصيب العشرات في التفجير الإرهابي خارج مرقد قاسم سليماني بمحافظة كرمان الإيرانية، فيما أفادت مصادر أمنية رسمية بأن التفجير نجم عن حقيبتين تحتويان على عبوات ناسفة.

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المصدر: RT