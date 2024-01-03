مراسلنا: انفجار خارج مرقد قاسم سليماني في كرمان

أفاد مراسلنا في إيران بوقوع انفجار في المسير المنتهي بمرقد قاسم سليماني في كرمان دون أن تعرف الأسباب حتى الآن . ويتزامن هذا الانفجار مع الذكرى السنوية الـ4 لمقتل سليماني في بغداد.

وأشار إلى وقوع إصابات وظهرت في مقاطع الفيدو المنتشرة عمليات نقل للمصابين والجرحى في موقع الانفجار.

هذا وتحدث التلفزيون الإيراني عن انفجار إسطوانات للغاز قرب الطريق المؤدية إلى مرقد سليماني. في حين ذكرت وسائل إعلام أن 15 شخصا أصيبوا في هذه الحادثة.

ويصادف اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني في مطار العاصمة العراقية بغداد ومعه أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي ورفاقهم.

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من جهتها، أفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارين قرب مرقد سليماني، وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي في طهران الأربعاء.

وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد "صاحب الزمان" في كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري. وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن "سماع دوي انفجار ثان" في المكان ذاته.

وتم تحويل مكان الهجوم الصاروخي الأمريكي إلى منطقة تشبه الضريح، مزينة بالشموع وبالورد.

ويومها 3 يناير 2019 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي وجيز، أن الجيش الأمريكي قتل سليماني، بتوجيهات منه.

المصدر: RT