 
مباشر
عاجل
نصر الله: أرض فلسطين من البحر إلى النهر هي فقط للشعب الفلسطيني

الرئيس الإيراني: سيتم كشف ومحاسبة مرتكبي التفجير الإرهابي "الجبان والمشين"

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: سيتم كشف ومحاسبة مرتكبي التفجير الإرهابي
AFP
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wpz4

ندد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتفجيرين الإرهابيين اللذين أسفرا عن مقتل 103 أشخاص قرب مرقد اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل قبل أربعة أعوام، معتبرا ما حصل عملا "جبانا" و"مشينا".

وقال رئيسي في بيان: "لا ريب أن مرتكبي هذا العمل الجبان سيتم كشفهم قريبا وسيحاسبون على عملهم المشين من جانب قوات الأمن وقوات النظام".

إقرأ المزيد
بوتين يعزي القيادة الإيرانية في ضحايا انفجاري كرمان
بوتين يعزي القيادة الإيرانية في ضحايا انفجاري كرمان

وأعلنت الحكومة الإيرانية يوم 4 يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان، وفقا لوكالة "إرنا"

ووفقا لآخر الإحصائيات فقد قتل 103 أشخاص وجرح 173 آخرين في التفجيرات الإرهابية اليوم الأربعاء تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني ورفاقه في مطار العاصمة العراقية بغداد عام 2019.

وأكدت هيئة الطوارئ الإيرانية أن التفجيرات في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.

المصدر: ا ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا