الرئيس الإيراني: سيتم كشف ومحاسبة مرتكبي التفجير الإرهابي "الجبان والمشين"

ندد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتفجيرين الإرهابيين اللذين أسفرا عن مقتل 103 أشخاص قرب مرقد اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل قبل أربعة أعوام، معتبرا ما حصل عملا "جبانا" و"مشينا".

وقال رئيسي في بيان: "لا ريب أن مرتكبي هذا العمل الجبان سيتم كشفهم قريبا وسيحاسبون على عملهم المشين من جانب قوات الأمن وقوات النظام".

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وأعلنت الحكومة الإيرانية يوم 4 يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان، وفقا لوكالة "إرنا"

ووفقا لآخر الإحصائيات فقد قتل 103 أشخاص وجرح 173 آخرين في التفجيرات الإرهابية اليوم الأربعاء تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني ورفاقه في مطار العاصمة العراقية بغداد عام 2019.

وأكدت هيئة الطوارئ الإيرانية أن التفجيرات في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.

المصدر: ا ف ب