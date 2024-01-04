دول عربية تدين الهجوم الإرهابي على ضريح سليماني في إيران

دانت مصر والسعودية وسوريا والإمارات وفلسطين الهجوم الذي أودى بحياة 95 شخصا في إيران، إثر تفجيرين استهدفا حشودا كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال اللواء قاسم سليماني.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان له: "تدين مصر بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي شهدته مدينة كرمان بجنوب إيران، والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء".

وعبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان "عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

من جهتها, قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "تعرب الجمهورية العربية السورية عن عميق حزنها وتعازيها الحارة ومواساتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا وللعائلات المكلومة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وتؤكد حتمية فشل الإرهابيين وداعميهم في تحقيق أهدافهم البغيضة وعلى ضرورة محاسبتهم أينما وجدوا".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

كما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية التفجيرين، وأعربت عن تعازيها الحارة لإيران وأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

والتفجيران اللذان وصفتهما طهران بـ"الإرهابيين"، وقعا في محافظة كرمان قرب مقبرة الشهداء حيث يرقد سليماني، في ظل ظروف إقليمية شديدة التوتر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إن: "عدد الشهداء ارتفع الى 103 بعد وفاة أشخاص أصيبوا بجروح في الانفجارين الإرهابيين" من بينهم 3 من عمال الإنقاذ الذين هرعوا إلى المنطقة بعد الانفجار الأول، بحسب الهلال الأحمر الإيراني.

وأفاد التلفزيون الرسمي بإصابة 211 شخصا آخر بجروح، بعضهم في حال حرجة. لكنّ وزير الصحة بهرام عين الله ما لبث أن عدّل هذه الحصيلة، قائلا إن "العدد الدقيق للقتلى في الحادث الإرهابي هو 95 شخصا".

وعزا الوزير سبب الحصيلة السابقة البالغة 103 قتلى إلى أنّ بعض الأسماء "تمّ تسجيلها مرتين عن طريق الخطأ".

وتوعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بـ"ردّ قاس" على هذا الهجوم. وقال خامنئي في بيان، إن "الأعداء الأشرار والمجرمين للأمة الإيرانية تسببوا مجددا بكارثة وأسقطوا عددا كبيرا من السكان الأعزاء في كرمان شهداء"، مؤكدا أن "هذه الكارثة ستلقى ردا قاسيا بإذن الله".

وأعلنت إيران الخميس يوم حداد وطني. وقال التلفزيون "إثر الهجوم الإرهابي في كرمان، أعلنت الحكومة الخميس يوم حداد وطني في سائر أنحاء البلاد".

المصدر: RT+ وكالات