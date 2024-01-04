طهران: "جريمة كرمان الإرهابية تعكس دناءة الأعداء"

دانت وزارة الخارجية الإيرانية "الجريمة الإرهابية في كرمان"، وأكدت أنها "تعكس نذالة ودناءة أعداء الشعب الإيراني".

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "الجريمة الإرهابية تعكس ذروة نذالة ودناءة أعداء الشعب الإيراني ولجوءهم إلى أساليب إجرامية على أمل فارغ للخروج من أزمة صنعوها بأنفسهم".

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وأعلنت الحكومة الإيرانية الـ4 من يناير يوم حداد عام في البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان، وقتل فيهما أكثر من 100 شخص.

المصدر: RT