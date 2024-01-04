قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

سقط 27 مواطنا على الأقل بين قتيل وجريح جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت مسجد الخلفاء غرب خان يونس، ومحيط مستشفى ناصر، وعدة منازل تؤوي نازحين، ما أسفر عن مقتل 20 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين.

وقتل 4 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، في قصف الطيران الإسرائيلي لمنزل في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصف الطيران الإسرائيلي منزلا بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، كما سقط 7 قتلى في قصف استهدف منزلا مأهولا غرب دير البلح، يعود لعائلة حمودة.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مسجد عائشة في حي السلام شرق رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى وإصابة آخرين.

كما سقط قتيلان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة السوارحة غرب النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع سلسلة غارات عنيفة على مخيم النصيرات.

وشن الطيران الإسرائيلي ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة على مناطق شمال قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وارتفع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 22,300 شهيد، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,200 جريح.

المصدر: وفا