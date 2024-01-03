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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة تدخل يومها الـ89 واغتيال العاروري في بيروت ينذر بالتصعيد

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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة تدخل يومها الـ89 واغتيال العاروري في بيروت ينذر بالتصعيد
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دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ89 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت بالتصعيد.

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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ88 وتداعياتها الإقليمية والعالمية
لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ88 وتداعياتها الإقليمية والعالمية

يتبع..

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