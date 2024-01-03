وزير مالية إسرائيل: الحل هو نقل سكان غزة لمصر والعودة إلى "غوش قطيف"

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن حل مسألة "اليوم التالي" للحرب في غزة تكمن في النقل الطوعي (ترحيل) للفلسطينيين من غزة لمصر والعودة لغوش قطيف في إشارة إلى غزة.

وقال وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "لقد حان الوقت لتجربة شيء آخر والسماح، من خلال جهود المجتمع الدولي برمته، بالتوصل إلى حل إنساني لسكان قطاع غزة في بلدان أخرى من العالم. وبالمناسبة، لقد حدث هذا لملايين اللاجئين في السنوات الأخيرة في مناطق الصراع العالمي، في الحرب في سوريا، والآن في أوكرانيا وأماكن أخرى. وإلى جانب تشجيع الهجرة، ستسيطر إسرائيل بشكل دائم على أراضي قطاع غزة من أجل ضمان الأمن. حان الوقت لكي نفهم ونستوعب هذا الأمر بعد سنوات عديدة".

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فيما أشار وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير إلى الهجرة الطوعية لسكان غزة وإعادة الاستيطان في غوش قطيف.

وقال بن غفير في اجتماع لكتلة حزبه: "يجب ألا يتم تخفيف حدة الضغط على حماس حتى يتم تدميرها. علينا أن نشجع التوصل إلى حل لتشجيع هجرة سكان غزة. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني. وأدعو رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجديد إلى استغلال الفرصة لتنسيق مشروع الهجرة الآن، مشروع تشجيع هجرة السكان من غزة إلى دول العالم".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"