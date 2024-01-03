الصحة بغزة: مقتل 128 فلسطينيا خلال 24 ساعة والإجمالي يرتفع إلى 22313

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مقتل 128 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22313 منذ 7 أكتوبر.

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وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غز، راح ضحيتها 128 شهيدا وأصيب 261، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، "ارتفاع حصيلة العدوان إلى 22,313 شهيدا و57,296 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكان ‏المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نشر تحديثا لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة مع بداية العام الجديد 2024، أظهر نزوح 1,9 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ومقتل قرابة 10 آلاف طفل، وقرابة 350 من الطواقم الطبية وعناصر الدفاع المدني، وتدمير آلاف الوحدات السكنية والمرافق الطبية والحكومية ودور العبادة.

المصدر: RT