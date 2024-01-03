جوزيب بوريل: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب فرضه من الخارج

أكد المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء، بأن الحل المحتمل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب "فرضه من الخارج".

وأفاد جوزيب بوريل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دبلوماسي في العاصمة البرتغالية لشبونة، بأن "الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتمكنا أبدا من التوصل إلى اتفاق".

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وقال بوريل "ما تعلمناه على مدى الثلاثين عاما الأخيرة وما نتعلمه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحل يجب فرضه من الخارج".

وكان جوزيب بوريل قد أقرّ بفداحة الخسائر البشرية الناجمة عن القصف الإسرائيلي المفرط ضد المدنيين محذرا من بلوغ أعداد النازحين معدلات غير مسبوقة.

ويأتي ذلك فيما تتعالى الأصوات المنتقدة لدور الاتحاد الأوروبي وعجزه عن إنفاذ القوانين الإنسانية والدولية.

وتزامنت تصريحات المسؤول الأوروبي مع تجدد الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في خان يونس وشمال قطاع غزة، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

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هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ89 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22313 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 56 ألف شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 509 منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر: RT + أ ف ب