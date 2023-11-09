مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من العزلة الدولية إن استمرت في انتهاكها للقانون الدولي

حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إسرائيل من العزلة الدولية، إن لم تتوقف عن انتهاك القانون الدولي في قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وقال ميشيل عبر قناة "France 2" اليوم الخميس: "ننصح جميعا إسرائيل بمراعاة أحكام القانون الدولي أثناء قيامها بالدفاع عن نفسها... لا تهتم إسرائيل بالعزلة عن المجتمع الدولي في مرحلة معينة. ولذلك، من المهم بالنسبة لإسرائيل أن تتعامل هذه القواعد بحذر".

وأشار إلى أن الحصار الكامل للقطاع بأكمله لا يتفق مع القانون الدولي ويجب ضمان حماية المدنيين، مشددا على أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إنشاء الدولتين تعد "أولوية مطلقة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأكد أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر دولي حول هذه المسألة.

وأضاف: "أعتقد أنه من الضروري استخدام الأسابيع القريبة القادمة لتنظيم مؤتمر دولي. يمكن للاتحاد الأووربي ويجب عليه أن يأخذ زمام المبادرة للدفع باتجاه حل الدولتين وإعداد خطة ملموسة وحلول ملموسة قد تصبح أساسا للتسوية".



المصدر: نوفوستي