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مسيرة إسرائيلية تقصف بلدة يارون بجنوب لبنان (فيديو)

أخبار العالم العربي

مسيرة إسرائيلية تقصف بلدة يارون بجنوب لبنان (فيديو)
Globallookpress
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انتشرت مقاطع فيديو توثق استهداف طائرات إسرائيلية مسيرة حي الجامع وسط بلدة يارون القطاع الأوسط بجنوب لبنان.

وقالت مراسلة RT مساء يوم الأربعاء إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 7 غارات جوية على أطراف اللبونة في القطاع الغربي بجنوب لبنان.

ووثقت عدسة RT إحدى الغارات التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط بجنوب لبنان.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" القصف بشكل يومي عبر الحدود.

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ89 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

 

 

المصدر: RT

 

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