غارة إسرائيلية بين بلدتي رب ثلاثين ومركبا وسط قصف مدفعي وفوسفوري لمناطق في جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة جوية بين بلدتي رب ثلاثين ومركبا، بالتزامن مع قصف مدفعي وفوسفوري استهدف أطراف حولا ومجدل سلم جنوب لبنان.

وأفاد مراسل RT بأن القصف الإسرائيلي متواصل على "وادي السلوقي وأطراف حولا ومجدل سلم بالقنابل الفوسفورية وقذائف المدفعية".

كما شهدت "بلدة تلة الرويسة الحدودية قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا"، فيما سجل "قصف مدفعي مركز على وادي السلوقي المقابل لبلدة حولا الحدودية".

وأصدر حزب الله اللبناني مساء يوم الثلاثاء بيانا نعى من خلاله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عقب اغتياله في العاصمة بيروت، مؤكدا أن "الجريمة لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب".

هذا وأكد "حزب الله" في بيان له، عن استهداف مجموعة ‏من الجنود الإسرائيليين في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إصابة 5 جنود إسرائيليين نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان.

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المصدر: RT