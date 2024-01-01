الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 جنود إسرائيليين جراء قصف من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود إسرائيليين نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان.

وقال الجيش في بيانه: "نتيجة للهجمات، أصيب 5 من جنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح طفيفة".

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وأشار إلى أن الصواريخ أطلقت باتجاه مستوطنة أدميت شمال إسرائيل.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين في بيان منفصل مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة شمال قطاع غزة.

وأفادت مراسلتنا اليوم الاثنين، بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بين الأحياء السكنية في عمق بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان، وغارتين عند أطراف البلدة.

المصدر: RT