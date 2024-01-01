مراسلتنا: مسيرة إسرائيلية تنفذ غارات في عمق بلدة كفركلا جنوب لبنان

أفادت مراسلتنا اليوم الاثنين، بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بين الأحياء السكنية في عمق بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان، وغارتين عند أطراف البلدة.

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وأظهرت الصور، تصاعد أعمدة الدخان من مكان الغارة في البلدة.

RT

يأتي ذلك، بينما وردت أنباء عن إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في إصبع الجليل، وسماع دوي صفارات إنذار في مستوطنة المطلة الاسرائيلية.

لكن حزب الله لم يصدر حتى اللحظة أي بيان في هذا الشأن.

وأفادت مراسلتنا بأن مسيرات إسرائيلية عدة تحلق في أجواء مدينة صور الجنوبية التي تبعد حوالى 20 كلم عن الشريط الحدودي، كما شهد القطاعان الأوسط والغربي جنوب لبنان تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي، فيما دوت صافرات الإنذار في مركز قوات الطوارئ الدولية في الناقورة جنوب لبنان.

في غضون ذلك، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت وضواحيها.

هذا ومن المقرر أن يطل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل في كلمة متلفزة يتناول فيها آخر تطورات الحرب في غزة وجبهة لبنان، في الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

المصدر: RT