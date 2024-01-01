لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ87 وأبرز تداعياتها
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تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.
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يتبع..