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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ87 وأبرز تداعياتها

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ87 وأبرز تداعياتها
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تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ86 وتداعياتها على المنطقة والعالم
لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ86 وتداعياتها على المنطقة والعالم

يتبع..

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