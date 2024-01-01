الأهلي المصري يرد على مناشدة طفل مصاب بحروق في غزة

استجاب نادي الأهلي المصري لنداء طفل فلسطيني، مصاب بحروق شوهت وجهه جراء الحرب في قطاع غزة، بطلب زيارة الفريق ومقابلة حارس مرماه محمد الشناوي.

وخلال مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، طلب طفل فلسطيني يدعى علي، قد أُصيب بحروق بالغة تسببت في تشوه وجهه، السفر إلى مصر برفقة أفراد عائلته وأن يتم علاجه هناك.

كما أعرب الطفل عن أمنتيه بزيارة النادي الأهلي ومقابلة حارس المرمى محمد الشناوي وجميع أنصار الفريق.

ورد نادي الأهلي على طلب الطفل، إذ نقل حساب النادي الرسمي على منصة "إكس" تصريح المدير التنفيذي "للمارد الأحمر"، والذي قال: "رسالة ابننا علي وصلت ومحل اهتمام كبير من مجلس إدارة الأهلي".

المدير التنفيذي للنادي 🗣️



💬 رسالة ابننا علي وصلت ومحل اهتمام كبير من مجلس إدارة الأهلي 🇵🇸❤️🦅 pic.twitter.com/RjQUv5qJ2X — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 31, 2023

وبدوره، قال محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر حسابه على منصة فيسبوك: "يا علي صوتك وصل"

وأضاف: "تيشيرت الأهلي وقفازات الأهلي موقعين من كابتن محمد الشناوي واللاعبين تكون عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني، وإن شاء الله تخف، وهجبلك بإذن الله موافقة تيجي مصر وتكمل علاجك وتزور النادي الأهلي، اتمسك بأحلامك زي ما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك، واحنا دايما معاك".

المصدر: "twitter/AlAhly"