"هدايا الوداع".. وصرخة محمد صلاح في إنجلترا قبل أمم إفريقيا

أشادت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الثلاثاء بتألق النجم المصري محمد صلاح وقيادة ليفربول لفوز ثمين على نيوكاسل يونايتد، قبل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده استعدادا لأمم إفريقيا 2023.

وسجل محمد صلاح هدفين "للريدز" الأول والرابع في الدقيقتين، وساهم في تسجيل الهدف الثاني وصنع الثالث، ليقود "الفرعون" المصري "الريدز" للفوز على نيوكاسل يونايتد (4-2) في الجولة العشرين من "البريمير ليغ"، والانفراد بصدارة الدوري.

وتصدر غلاف صحيفة "ديلي تيليغراف" البريطانية، عنوان "هدايا الوداع من صلاح، بطل الهدفين يقدم صرخة حاشدة لفريقه ويطالبهم بمواصلة الانتصارات أثناء غيابه، صلاح يودع ليفربول بأداء رائع ويغادر إلى أمم إفريقيا".

وأضافت الصحيفة: "صلاح يثق بقدرة الفريق على التعامل أثناء غيابه، صلاح قد يغيب عن ليفربول حتى منتصف فبراير في حال تقدم مصر بالبطولة، يورغن كلوب يغدق بالمديح على محمد صلاح ويصفه "بالآلة التهديفية".

وجاء على غلاف صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، عنوان: "وداع عظيم، صلاح يغادر تاركا الهدايا ورائه، الريدز بالصدارة، وداع عظيم لصلاح: إهدار ركلة جزاء وتجاوز 150 هدف بالدوري، صلاح يغادر لإفريقيا، محمد صلاح يحقق النقاط الثلاث لليفربول".

وأشادت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، بالنجم المصري، قائلة: "أحسنت يا مو، ليفربول في صدارة الدوري بفارق ثلاث نقاط بعد أن تجاوز نيوكاسل في آنفيلد، أربعة أهداف بالشوط الثاني تضمن الفوز الثاني على التوالي ليورغن كلوب بالدوري".

وأكملت: "صلاح بآخر ظهور له قبل الرحيل لإفريقيا يهدر ركلة جزاء قبل أن يسجل ويتجاوز 150 هدفا بالدوري، محمد صلاح يكبد نيوكاسل هزيمته السابعة في ثماني مباريات".

بينما أكد محمد صلاح أنه يطمح للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا هذا العام، المقرر إقامتها بين شهري يناير الجاري وفبراير المقبل، في كوت ديفوار "ساحل العاج".

وقال مهاجم "الفراعنة" لشبكة "Sky Sports" البريطانية، عقب نهاية المباراة: "بين شوطي المباراة قلت لنفسي: هل تريد الرحيل إلى المنتخب الوطني بهذا الأداء؟.. لذلك كان علي التركيز حقا والتقدم وإحداث الفارق وتمكنت من القيام بذلك".

وتابع: "إنها نتيجة رائعة بالنسبة لنا، المباراة كانت صعبة للغاية، وتمكنا من حصد النقاط الثلاث، والآن نحن في صدارة الترتيب، نحتاج إلى التزام الهدوء والفوز في كل مباراة".

وقال عن مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا: "الجميع يسألني نفس الشيء، أريد الفوز بهذه البطولة، وأحب الفوز بها".

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وواصل محمد صلاح حديثه: "لكن بدوني، أنا متأكد من أن لاعبي ليفربول سيتمكنون من الفوز بالمباريات، لدينا لاعبون رائعون، يتمتعون بجودة جيدة حقا، وهم بحاجة فقط إلى الابتعاد عن الضغط ولعب كرة القدم الخاصة بهم، لدينا لاعبون يمكنهم اللعب في مركزي، يمكنهم أن يفعلوا ما أفعله".

وقال صلاح إن اللعب لمنتخب مصر "يعني لي الكثير"، موضحا أنه "شعور رائع، في كل مرة أخطو فيها إلى الملعب مرتديا قميص المنتخب الوطني...أنا سعيد باللعب في البطولة (الإفريقية) وأحب الفوز بها".

يذكر أن منتخب مصر سيلعب في المجموعة الثانية لبطولة القارة السمراء، إلى جانب منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

المصدر: وسائل إعلام