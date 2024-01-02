ما قصة حذاء صلاح ضد نيوكاسل.. هل يؤمن "الفرعون" بالخرافات؟ (فيديو)

خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد (4-2) مساء الاثنين، في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح هدفين "للريدز" الأول والرابع، وساهم في تسجيل الهدف الثاني وصنع الثالث، ليقود فريقه إلى تحقيق فوز ثمين على نيوكاسل يونايتد (4-2) في ملعب "أنفيلد"، والانفراد بصدارة الدوري.

عام جديد، نفس مو الرائع 🙌



هكذا سجل محمد صلاح هدفه رقم 150 معنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ⚽️🔝pic.twitter.com/Ir2uImOpZ5 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 2, 2024

فنان كيف الذي فكر.. جمع ثلاثة بلا ميعاد:



1⃣ تمريرة ماكا

2⃣ انطلاقة جوتا

3⃣ إنهاء صلاح



تحتار إنك تختار ما اللقطة الأجمل في الفيديو ✨pic.twitter.com/AalqsQHKST — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 2, 2024

تمريرة خرافية من @MoSalah 💯

إنهاء رائع بكل هدوء من جاكبو 🎮



هدف جميل من الريدز في مواجهة #ليفربول_نيوكاسل 🙌pic.twitter.com/fsWhtxU7qK — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 2, 2024

ولفت النجم المصري الأنظار، بما قام به بين شوطي المباراة، وذلك بعد إضاعته لركلة جزاء خلال الشوط الأول، حيث تصدى السلوفاكي مارتين دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل، ببراعة لكرته، قبل أن يتوهج "الفرعون" في الشوط الثاني.

وبحسب شبكة "TNT" في نسختها البريطانية، فإن صلاح قام بتغيير حذائه بين شوطي المباراة، كنوع من التفاؤل، بعد ذلك نجح في تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني، أحدهما من ركلة جزاء.

Mo Salah missed a penalty in the first half, changed his boots at half-time, and contributed to 3 goals in the second half 😅



Those lucky boots🪄 pic.twitter.com/9J8twmalzl — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 1, 2024

وروى محمد صلاح بنفسه قصة تبديله للحذاء، بقوله: "ركلة الجزاء الأولى التي أهدرتها، سددتها بحذاء، تدربت به قبل اللقاء بيوم واحد".

وأضاف: "ليس الأمر أنني أؤمن بالخرافات، من خلال تبديل الأحذية واستخدام الكثير منها، ولكن عندما شعرت أن الأمر سيؤثر في رأسي وتركيزي في المباراة، كان الأمر كالتالي، قلت حسنا، سأغير الحذاء".

وتابع في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "إنه أمر سخيف، لكنني لم أرغب أن أفكر في هذا خلال الشوط الثاني، وأتذكر ذلك الهدف الذي لم أسجله، قمت بتغيير الحذاء، وجعلت ذهني هادئا وركزت على المباراة".

وعن الفوز على نيوكاسل، قال النجم المصري: "لقد أضعنا الكثير من الفرص، لقد أهدرت ركلة جزاء. في الشوط الأول، وهنا قلت: حسنا، هل سأغادر إلى المنتخب الوطني بهذا الأداء؟، ليس مقبولا بالنسبة لي".

وأتم محمد صلاح: كان علي التركيز حقا والتقدم لإحداث الفارق وتمكنت من القيام بذلك عبر إحراز هدفين مهمين لنا".

المصدر: وسائل إعلام