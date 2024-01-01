محمد صلاح يكفر عن ذنبه ويقود ليفربول للفوز على نيوكاسل

حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على ضيفه نيوكاسل يونايتد (4-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، وذلك في قمة منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح هدفين "للريدز" الأول والرابع في الدقيقتين (49، و86 من ضربة جزاء)، ليعوض ركلة جزاء أضاعها في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

وساهم "الفرعون" المصري في تسجيل الهدف الثاني وصنع الثالث، لزميليه الإنجليزي كورتيس جونز، والهولندي كودي جاكبو عند الدقيقتين (74، 78) على الترتيب

بينما وقع على هدفي نيوكاسل كل من المهاجم السويدي ألكسندر إيساك جولينتون، والمدافع الهولندي سفين بوتمان، في الدقيقتين (67، 81) على الترتيب، على ملعب "أنفيلد".

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وحقق فريق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، وينفرد بصدارة الدوري "البريمير ليغ"، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه أستون فيلا، ويليهما في المركز الثالث فريق مانشستر سيتي، برصيد 40 نقطة حصدها من 19 مباراة.

في المقابل، مني نادي نيوكاسل يونايتد بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة.

المصدر: RT