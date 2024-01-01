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محمد صلاح يصطاد عدة عصافير بحجر واحد

الرياضة

محمد صلاح يصطاد عدة عصافير بحجر واحد
Legion-Media /Sportimage
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خرج النجم المصري محمد صلاح بعدة أرقام مميزة من مباراة فريقه ليفربول أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل محمد صلاح هدفين "للريدز" الأول والرابع، ليقوده إلى الفوز على نيوكاسل يونايتد (4-2) وساهم في تسجيل الهدف الثاني وصنع الثالث، على ملعب "أنفيلد".

وأصبح "الفرعون" المصري صاحب أول أهداف فريق ليفربول و"البريمير ليغ" في العام الجديد 2024.

ووصل محمد صلاح إلى 150 هدفا بقميص "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح خامس لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يصل إلى هذا الرقم، بعد كل من، النجم الإنجليزي هاري كين مع توتنهام، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو مع مانشستر سيتي، والإنجليزي واين روني مع مانشستر يونايتد، والفرنسي تيري هنري مع فريق أرسنال.

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كما تصدر النجم المصري قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا، بالتساوي مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مستغلا غياب نجم مانشستر سيتي عن عدد من المباريات بسبب الإصابة، ويليهما كل من اللاعبين الإنجليزي دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير، برصيد 12 هدفا لكل منهما.

وبات محمد صلاح (31 عاما) أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 8 تمريرات حاسمة.

المصدر: RT 

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