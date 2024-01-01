الليلة.. قمة "ساخنة" بين ليفربول ونيوكاسل

يحتضن ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم الاثنين، مواجهة من العيار الثقيل بين فريق ليفربول وضيفه نيوكاسل يونايتد، وذلك في قمة منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي، أنتوني تايلور، صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش.

واختار الألماني يورغن كلوب (56 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" لمواجهة ضيفه نيوكاسل يونايتد:

1- أليسون بيكر

2- جو غوميز

3- واتارو إيندو

4- فيرجيل فان دايك

5- إبراهيما كوناتي

7- لويس دياز

8- دومينيك سوبوسلاي

9- داروين نونيز

11- محمد صلاح

17- كورتيس جونز

66- ترينت ألكسندر-أرنولد.

بينما سيبدأ الإنجليزي إيدي هويي - Eddie Howe" (46 عاما) المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

1- دوبرافكا

21- ليفرامينتو

5- شار

4- بوتمان

33- بيرن

39- برونو

36- لونغستاف

67- ميلي

10- جوردون

7- جولينتون

14- إيساك.

📋 إليكم تشكيل الماكبايس في أولى مواجهات العام الجديد ⚪️⚫️#ليفربول_نيوكاسلpic.twitter.com/j3wQoKq7iN — نيوكاسل يونايتد (@nufc_ar) January 1, 2024

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ويتربع فريق ليفربول على عرش صدارة الدوري "البريمير ليغ" برصيد 42 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه أستون فيلا، الذي لعب 20 مباراة، ويليهما في المركز الثالث فريق مانشستر سيتي، برصيد 40 نقطة.

في المقابل، يشغل نادي نيوكاسل يونايتد، المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة، وتعرض لهزيمتين متتاليتين.

المصدر: "twitter/LFC/ NUFC"