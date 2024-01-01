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شاهد.. محمد صلاح يبدأ العام الجديد بإهدار ركلة جزاء

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يبدأ العام الجديد بإهدار ركلة جزاء
AFP /PETER POWELL
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أضاع النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء خلال مباراة فريقه ليفربول وضيفه نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الاثنين، ضمن قمة منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانبرى محمد صلاح لركلة جزاء حصل عليها زميله المهاجم الكولومبي لويس دياز، عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للمواجهة على ملعب "أنفيلد"، وسدد "الفرعون" المصري الكرة بقوة في منتصف المرمى، ولكن حارس المرمى السلوفاكي مارتن دوبرافكا نجح في التصدي لها ببراعة، لترتد الكرة إلى ترينت ألكسندر-أرنولد، بيد أن مدافع "الريدز" فشل في متابعتها في الشباك.

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المصدر: RT 

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