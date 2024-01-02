مبابي بديلا لمحمد صلاح في ليفربول

أفادت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، تضع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، كبديل للنجم المصري محمد صلاح حال رحيله عن "الريدز".

ويحق لكيليان مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، التعاقد مع أي فريق خلال سوق الانتقالات الشتوية 2024، على أن ينضم إليه عقب انتهاء عقده مع باريس في الصيف المقبل.

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وأشارت الصحف الفرنسية في الآونة الأخيرة إلى أن ليفربول يعد من أبرز المهتمين بضم كيليان مبابي بجانب ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة "آس" أن ليفربول قد يجد نفسه وحيدا في سباق التعاقد مع مبابي إذا لم يقم اللاعب بالرد على ريال مدريد خلال 15 يوما حول قراره النهائي سواء بالانتقال إلى صفوف "المرينغي" أو لا.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول يراقب وضع كيليان مبابي الذي ينتهي عقده في عام 2024، وقد يتعاقد معه كبديل لمحمد صلاح حال رحيل النجم المصري في الصيف المقبل وسط اهتمام من قبل أندية سعودية بضمه.

المصدر: وسائل إعلام